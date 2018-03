Debat: Lægen skal ikke være luskebuks

Læserbrev: Lægens vigtigste opgave er at helbrede, lindre og fastholde den tillid, som patienten viser i kraft af, at have valgt netop den pågældende behandler, som sin læge.

Derfor skal lægen være særdeles varsom med at bære andre "kasketter" end den, der reelt hører med til det ansvarsfulde job. Det er for let ensidigt fortsat at gøre en særligt udsat aldersgruppe til prygelknabe. Det er forhåbentlig ikke den generelle holdning hos lægerne?

Der må ikke kunne rejses den mindste tvivl om, hvor lægen står i forholdet til patienten.

Lægen har jo netop fået det privilegium at måtte tie med sin viden om patienten. Selv myndigheder, der kræver oplysninger om patientens personlige forhold, må ikke kunne aftvinge lægen disse oplysninger, medmindre de er helt afgørende for opklaringen af alvorlige forbrydelser.

Ingen kan forlange, at lægen skal kunne vurdere politiets beviser. Derfor vil den kloge læge bede en domstol afgøre, om han lovligt kan pålægges at bryde sin tavshedspligt.

Jo, formanden for Lægeforeningens Attest Udvalg, Tue Flindt Møller, anker i et indlæg i denne avis over, at politikerne har droppet kravet om, at ældre ved 75 år skal gennem en tvungen lægeundersøgelse for at kunne bevare retten til at føre bil.

Næh, kære lægestand, lad nu de ældre bilister være i fred.

Der er intet videnskabeligt belæg for at sige, at deres alder generelt gør dem uegnede til at køre. De er i det store hele forsigtige, vel vidende at deres reaktionsevne ikke er helt som i ungdommens dage. Men de besidder også en årelang erfaring i trafikken og er klar over hvilke alvorlige følger uopmærksomhed kan få.

Lægerne har et ansvar for at advare, hvis patienten frygtes til fare for andre, men det må gælde for alle aldersgrupper.

Lægen skal ikke optræde som politimyndighed eller domstol, men overlade den funktion til de rette myndigheder. Han skal "kun" rådgive og vejlede.

I det øjeblik patienten opfatter lægen som angiver, så er lægen ikke længere patientens mand, men en luskebuks.