- Det skyldes ikke mindst, at der på en bilbro vil kunne køre kollektiv trafik i form af fjernbusser, og erfaringerne viser jo allerede, at fjernbusserne tager passagerer fra DSB på Storebælt.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil med et flertal bag sig gå videre med planerne om en ren vejforbindelse over Kattegat .

Og der er da heller ingen tvivl om, at det hjælper på økonomien at undvære jernbanedelen, mener Harry Lahrmann.

Ministeren vil derfor undersøge muligheden for en vejforbindelse, som ventes at kunne blive finansieret af brugerbetaling og være tilbagebetalt af trafikanterne på 32 år.

- Det har vi ikke set før, og det er vel udtryk for, at vi har fået en liberal transportminister, siger han.

Harry Lahrmann kalder det desuden et nybrud i dansk transportpolitik at satse på broforbindelser uden plads til jernbaner.

Harry Lahrmann finder det ikke specielt realistisk, at en ren bilbro bliver til noget.

- Hvis man iagttager dansk politik historisk, så har flertallet det jo med at skifte mellem rødt og blåt, og jeg tvivler på, at det her projekt kan overleve et regeringsskifte. Og det skal det jo nok kunne gøre for at kunne blive realiseret, siger han.

Transportordførere fra S og R siger til Ritzau, at de bakker op om en Kattegatbro. Men begge ordførere vil have en togforbindelse med i planen.