For første gang i karrieren skal Kevin Magnussen tørne ud for det samme Formel 1-hold to sæsoner i træk.

Når den danske racerkører Kevin Magnussen søndag morgen dansk tid for alvor skyder gang i årets Formel 1-sæson, så bliver det for andet år i træk med et Haas-logo trykt på siden af bilen.

Magnussen har nemlig sammen med teamkollegaen Romain Grosjean fået genvalg til Haas' to sæder i det fornemme selskab.

Og det har hjulpet i forberedelserne. Det siger den 25-årige dansker torsdag eftermiddag lokal tid i solbeskinnede Melbourne.

- Det er en god følelse at gå ind i en ny sæson med et team, man kender. Man har lært, hvordan holdet arbejder og har muligheden for at tage de ting, vi lærte sidste år, med ind i en ny sæson, lyder det fra danskeren.

- Jeg føler, at jeg lærer noget hele tiden og udvikler mig hele tiden. Det stopper aldrig, tror jeg, siger Kevin Magnussen, der søndag tager hul på karrierens fjerde sæson som fast kører i Formel 1.

Magnussen blev sidste år nummer 14 i det samlede VM-regnskab med 19 point. Lige foran ham lå hans franske teamkammerat, Romain Grosjean, på 13.-pladsen med 28 point.

Og danskeren forudser endnu en tæt intern duel.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at kampen mellem teamkammerater er meget i fokus i Formel 1. Så selvfølgelig kommer der til at være kamp til stregen der, lyder det fra Kevin Magnussen.

Asfalten på Melbourne-banen bliver torsdag varmet op af biler fra klasserne under Formel 1. Og fredag går det så stille og roligt løs, når Magnussen og co. afvikler sæsonens to første træninger op til et løb.

Lørdag gælder det endnu en træning og kvalifikation klokken syv dansk tid.

Sidste sæson skuffede Kevin Magnussen i den australske kvalifikation med en 17.-plads. Til gengæld blev Grosjean nummer seks. Begge Haas-kørerne udgik af selve grandprixet.

Det australske grandprix skydes i gang søndag klokken 07.10 dansk tid.