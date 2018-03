For det er vigtigt at have et kodeord, der er svært at gætte.

- Hackerne kan crawle en masse login-sider igennem, hvor de ved, at der er et problem med sikkerheden, og mange hackere får tilgang den vej igennem og får admin-rettighederne til en hjemmeside på den måde. Men det sikkerhedshul kan man hurtigt lukke bare ved at ændre brugernavnet og en længere adgangskode.

- Rigtig mange benytter brugernavnet "admin" til at logge ind på deres Wordpress-side. Det er hackerne opmærksomme på, og de har så en en liste med de mest gængse kodeord. Ved hjælp af det, der hedder brute force attack (et angreb mod krypteret data, red.), kan hackerne forsøge sig adgang med brugernavnet "admin" og med de kombinationer af koderod, som folk bruger mest, siger han.

For det første er det vigtigt at have styr på brugernavn og adgangskode, forklarer Niclas Johansen.

- Man kan vælge at skrive "fb-" foran sin kode, hvis man skal logge på Facebook, og man kan sætte nogle andre bogstaver foran kodeordet, når man logger på mail eller andre steder. På den måde kan man bedre sikre sig og alligevel bruge samme kodeord, fordi der er lidt forskellighed, og det er nok til, at hackerne ikke kan få adgang til det hele på én gang, hvis de knækker koden det ene sted.

- Hver eneste gang, du øger kodeordet med et tal, et bogstav eller et symbol, øger du algoritmen for at knække koden rigtig meget. Et længere kodeord er den nemmeste sikring for den almene bruger, siger han og giver et fif, hvis man har et kodeord, som man godt vil bruge flere steder.

Opdateringer skal holdes ved lige både på selve ens computer, Wordpress-versionen og de eventuelle hjælpeprogrammer, man bruger til Wordpress.

- Wordpress har tre hovedfunktioner eller tre områder, du kan opdatere. Det er selve Wordpress-versionen, og det er kernen. Så er der det, som hedder temaer, der kommer med udseende og noget funktionalitet. Du har også plugins (en slags hjælpeprogrammer til Wordpress, red.), som kan give din hjemmeside yderligere funktionalitet, forklarer Niclas Johansen.

- Så der er tre forskellige ting omkring Wordpress, man skal sørge for at vedligeholde.

Niclas Johansen understreger, at det også er vigtigt at sørge for at holde sin computer opdateret og at have en eller anden form for antivirus installeret, med mindre du har 100 procent styr på, hvad du downloader og kører af processer på din computer.

Og så er det en god idé at få ryddet op i de plugins, man har installeret, og at få slettet de plugins man ikke bruger.

- Mange folk installerer en masse plugins, fordi de har brug for funktionaliteten, men hvis de ikke bliver brugt, ligger de bare og fylder og øger risikoen for et hackerangreb. Særligt hvis de ikke bliver opdateret af udviklerne. Jo flere plugins man har liggende, jo større sikkerhedsbrist er der risiko for, siger han.

- Så alt omkring opdatering og oprydning er et rigtig vigtigt punkt, og en måde hvor man selv kan sørge for at sikre sig.

Der er i alt 12 gode råd fra Niclas Johansen i den artikel, han har skrevet, men de ovenstående er de mest tilgængelige.

- Det er noget, alle kan gøre, så på den måde kan man som almen bruger sikre meget af det, siger han.