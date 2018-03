Udstilling: Tobaksgaarden i Assens viser indtil 22. april en udstilling af Holger Klintholm & Venner. I en tid, hvor mange eksperter forudser, at vi i de kommende år vil stå over for store forandringer af det land, vi kender og det samfund, vi bor i, vil udstillingen være en stor mindestue for det, vi gør og lige har gjort: Den vil vise det næsten forsvundne. Udstillingen vil være suppleret med artist talk, musik og rundvisninger. (stha)