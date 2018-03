Nordlangeland: Det var et anliggende udelukkende for kvinder, da Nordlangelandshallens Støtteforening forleden bød på "ladies brunch" for første gang.

65 glade og forventningsfulde kvinder mødte op og indtog først buffet, serveret af Nordlangelandshallens Café og Selskaber ved Anna-Karina Christensen.

Butikken "Himmel & Hav", Stoense kom med et forrygende modeshow, hvor de lokale modeller på underholdende vis, viste os, hvad kvinder skal iklædes dette forår.

Sanne Nogel fra "Himmel & Hav" medbragte udover det dejlige tøj et fint udvalg af forskelligt brugskunst - bl.a. relateret til påsken. Det var muligt at købe hendes ting, fremgår det af en pressemeddelelse.

Gæsterne var også glade over, at guldsmed Ann Winther havde lyst til at komme og vise sine dejlige smykker. Der var rigtig mange, der blev overraskede over, at hun laver meget andet end smykkerne med de dejlige islandske heste - og der kan nok forventes bestillinger til de forestående konfirmationer, vurderer arrangørerne. /EXP