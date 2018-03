Mere end 10.000 tillidsrepræsentanter fra forskellige faggrupper i staten, regioner og kommuner mødes torsdag i Fredericia med en truende storkonflikt på dagsordenen.

Mens topforhandlerne for fagforeningerne og arbejdsgiverne fortsat skal forsøge at nå frem til et forlig, så forbereder tillidsfolkene sig til en konflikt, som de egentlig helst ville undgå. Det siger formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen.

- Vi er ikke i konflikt med danskerne. Vi er i konflikt med nogle arbejdsgivere, der vil gøre det offentlige arbejdsmarked til et sekunda arbejdsmarked, siger Benny Andersen.

Han henviser til den strid om lønstigninger, der blandt andet skiller parterne.

Stormødet skal blandt andet bruges til, at tillidsfolk på tværs af faggrupper skal sætte sig sammen og planlægge aktiviteter under en eventuel konflikt.

- Det kan være lige fra traditionelle demonstrationer til fælles morgenmad på det lokale torv eller menneskekæder. Det planlægger tillidsrepræsentanterne, som er lige fra socialpædagoger til rengøringsassistenter til overlæger, siger Benny Andersen.