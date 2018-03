Middelfart: Middelfart Musikskole er på vej med et nyt fag, som går i gang efter sommerferien - DJ. Undervisningen kommer til at foregå på Ungdomshus Walker. DJ-faget er som alle vores andre fag fuld af proces, energi, fordybelse og kreativitet, skriver musikskolen i en pressemeddelelse.

For skolens egne større elever opretter man tillige faget "elektronisk musik" som gratis sammenspilshold på musikskolen. Elektronisk musik er i dag et anerkendt fag på konservatorierne, og derfor er Middelfart Musikskole glad for også at kunne tilbyde sine elever undervisning på højt niveau i dette forholdsvis nye kunstneriske fag.

Middelfart Musikskoles brochure er netop uddelt på skoler og daginstitutioner samt fremlagt på kommunens biblioteker. Tilmeldingen til musikskolens næste skoleår foregår via hjemmesiden: middelfartmusikskole.dk Middelfart blev i forrige sæson 2016/2017 udnævnt til "Årets Musikskolekommune" for samarbejdet med kommunens folkeskoler. På alle folkeskoler er der musikvejledere, der gerne vil hjælpe med tilmelding til næste sæson. Musikskolen tager på "turné" rundt på alle folkeskolerne fra 9. april for at fortælle om de mange tilbud, der er i musikskolen. Samarbejdet har gode flagskibe som kordagen, banddagen og nævnte præsentationskoncert-turné.

For de yngste tilbyder musikskolen rytmik for børn og forældre (2-5 år) og violinværksted efter Suzuki-metoden fra fire-års alderen. Endvidere tilbydes undervisning fra 3. klasse - 25 år i forskellige instrumenter. /EXP