Middelfart: Fantasi, fordybelse og luft under vingerne er, hvad der kendetegner Middelfarts Billedskoles forårsudstilling 2018, skriver billedskolen i en pressemeddelelse. Skolen med 50 børn og unge samt 20 voksne vil gerne vise, hvad man kan præstere via en udstilling.

Der er arbejdet med temaet "træ" i alle afskygninger. Der er diskuteret det at lave "grimme billeder". Man har malet fugle, har forsøgt at forme cykler i ler. Et hold er hver uge blevet stillet en "udfordring", der er startet med maksimalt 10 minutters "snak". Billedskolen kan i år både udvælge "årets kunstværk" blandt tre børnehold og "årets talent" fra ungholdet. Begge udløser et halvt års gratis ophold i billedskolen. Middelfart Sparekasse sponsorerer. Alle besøgende kan deltage i afstemningen.Udstillingen foregår i Østergades Forsamlingshus lørdag 7. april kl. 11-15 og søndag 8. april kl. 11-14. Fernisering søndag kl. 13, hvor skoleleder Birgit Mau afslører "årets Kunstværk" og "årets talent". Gratis entre. /EXP