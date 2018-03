I et læserbrev i Fyens Stiftstidende 20. marts skriver Lars Skjærris, at prisen for en rejse mellem Aarup og Odense er steget markant med takstreformen 18. marts. Ved takstreformen er bus og tog begyndt at køre efter et fælles zonesystem for at gøre priserne i den kollektive trafik mere gennemskuelige. Det betyder, at togrejsen nu er på fem zoner i stedet for fire som før.

Rejsen koster 53 kroner, hvis man køber en enkeltbillet til voksne. Er man pensionist med rejsekort, koster turen 33,75 kroner - eller 27 kroner, hvis man rejser uden for myldretiderne.

Lars Skjærris skriver desuden, at man bør rette priserne på rejsekortet, så de bliver attraktive som i Storkøbenhavn. En tilsvarende rejse på fem zoner i København, f.eks. fra hovedbanegården til Taastrup, koster for en pensionist 45 kroner på enkeltbillet og 25,60 kroner med rejsekort uden for myldretiden. Dvs. kun en smule lavere end Odense-Aarup - og så kan man ikke få ekstra rabat ved at rejse hyppigt på rejsekort i den kollektive trafik på Sjælland.

Trafikselskaberne hjælper meget med at komme over på rejsekortet. Har man ikke adgang til internettet, kan man komme forbi FynBus' kundecentre i Odense eller Svendborg eller få hjælp til at bestille på mange borgerservicecentre.