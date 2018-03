Danskerne har taget LED-pæren til sig. Brugen af den energibesparende pære er nemlig firedoblet siden 2012, viser tal fra Energistyrelsen.

Udviklingen har medført, at belysningens andel af en gennemsnitlig husstands energiforbrug er faldet med en fjerdedel mellem 2012 og 2016.

Det betyder, at en typisk husstand sparer mellem 200 og 300 kroner på elregningen om året, hvilket svarer til mellem 100 og 150 kilowatt-timer.

- Der er sket noget af en ændring i husstandenes lysforbrug. LED-pærernes udbredelse skyldes både deres lange levetid, deres lavere strømforbrug, og deres gode lyskvalitet, der svarer til glødepærernes, siger Bjarke Hansen, ingeniør i Energistyrelsen.

Siden LED-pæren kom på markedet, har brugen været støt stigende, og i 2016 overhalede den brugen af alle andre lyskilder. Omvendt er brugen af både halogenpærer og lavenergipærer faldet.

Den gennemsnitlige husstands samlede energiforbrug ligger dog på et nogenlunde uændret niveau som tidligere. For mens lys og hårde hvidevarer bruger mindre energi, er der samtidig kommet mere strømsugende elektronik i hjemmene.

Der er dog stadig store fordele både for den enkeltes elregning og miljøet, forbundet med at LED-pæren har vundet indpas.

- Med LED-pæren slipper vi for det kviksølv, der kommer på grund af glødepæres elforbrug og også findes i mindre mængde i sparepæren. Derudover betyder LED-pærens lange levetid, at man slipper for at købe nye pærer hele tiden, siger Bjarke Hansen.

I 2016 havde 71,5 procent af alle danske husstande minimum én LED-pære i hjemmet.

LED-pæren er blevet udviklet, siden den blev lanceret i 2010, så både lyskvalitet og energiforbrug er forbedret. Samtidig er den blevet billigere for forbrugerne, hvilket har bidraget til pærens popularitet.