Odense Kommune retter sig blot efter Arbejdstilsynets dom og må nu revurdere alle ansatte på samme ordning som Per Voight. Dialogen med Per Voight har været vanskelig og tonen ikke altid pæn, siger stabschef i Ældre- og Handicapforvaltningen, René Lorenz. Per Voight har givet kommunen fuldmagt til at udtale sig om hans og hans kones sag.