Per Voight er havnet i et slagsmål med kommunen om, hvor mange timer ugentligt han skal have løn for at passe sin kone, der er stærkt dement. Han er hos hende i døgndrift, men fordi han har bedt om et fridøgn, vil kommunen også trække 11 timers daglig hviletid ned over hovedet på ham. Det betyder, at han nu kun får det halve i løn.

- Hvis det er den måde, man ruller den røde løber ud for de pårørende, så vil jeg gerne se, hvordan det er, når de pakker løberen sammen igen. Det kan ikke være rart.

Sådan siger 64-årige Per Voight, der er vred og skuffet over Odense Kommune. Han hentyder til et citat fra valgkampen, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel (S) hyldede de pårørende, som gode samarbejdspartnere for kommunen.

Per Voights sag Per Voight er ansat som personlig hjælper for sin hustru efter § 94 i Serviceloven. Hun fik konstateret Alzheimers sygdom i 2010 og er langsom blevet mere svækket og har gradvist fået bevilget flere hjælpetimer fra kommunen. Hun har nu ret til hjælp 26 timer om ugen.I oktober sidste år fik Per Voight Arbejdstilsynets ord for, at han havde ret til et fridøgn, hvor han kan blive afløst i hjemmet.



Han blev tilbudt en plads på Lysningen, som er et aflastningstilbud til borgere med svær demens, men hans kone var på det tidspunkt ikke klar til at overnatte andre steder end hjemme.



Indtil februar i år havde Per Voight 26 ugentlige timer fordelt over alle tidspunkter af døgnet og på alle dage. Da han i februar insisterede på at få sit fridøgn, besluttede kommunen, at han samtidig skulle have sin hviletid på 11 timer i døgnet. Det betød samtidig, at hans ugentlige timetal faldt fra 26 timer om ugen til 13 timer om ugen.



Per Voight kender andre par, der har lignende ordning, der ikke er blevet mødt med samme krav fra kommunen.

Siden 2012 har Per Voight været ansat som hjælper i 26 timer om ugen for sin kone Erna Christensen, der er stærkt svækket af demens. Nu er samarbejdet med kommunen gået helt i hårknude.

Efter længere tids kamp for at få aflastning i hjemmet fik Per Voight i efteråret 2017 Arbejdstilsynets ord for, at han ligesom alle andre lønmodtagere har ret til et fridøgn om ugen.

Det viste sig dog hurtigt, at han havde vundet lidt af en pyrrhussejr, for siden har Odense Kommune gjort alt, hvad den kan for at genere ham, mener han.

For samtidig med, at han har fået det ugentlige fridøgn, han har kæmpet for, har kommunen pålagt ham at overholde sin daglige hviletid på 11 sammenhængende timer i døgnet, som er beskrevet i samme bekendtgørelse som reglerne om fridøgn. Konsekvensen er, at Per går fra at få løn for at passe sin kone 26 timer om ugen til 13 timer om ugen.

Det betyder desuden, at der kommer hjemmehjælpere i huset hver dag om aftenen og om natten. Kommunen har nemlig besluttet, at Ernas timer ligger fordelt med 12 ugentlige timer om aftenen og natten, som er i hans hviletid.