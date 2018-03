Det danske samfund hviler på et solidt fundament for fremtiden, mener amerikansk forfatter og journalist.

Begrebet disruption kan godt vække bekymring hos dem, der frygter konsekvenserne af den digitale revolution og de omvæltninger, den fører med sig.

Men vi har mindre at være bange for i Danmark end så mange andre lande.

Det mener den amerikanske journalist og forfatter Thomas Friedman.

Friedman, der har vundet den eftertragtede journalisthæder Pulitzer-prisen tre gange, har været forbi Danmark for at præsentere sit syn på en verden i hastig forandring.

På en sammenkomst onsdag aften i Disruptionrådet i statsministerboligen på Marienborg udpegede han netop Danmark som et foregangsland.

- Hvis Danmark var en aktie, ville jeg købe den, for der er en masse ting, som I gør rigtigt godt.

Thomas Friedman hæfter sig ikke kun ved, at Danmark er verdensførende inden for energi- og klimateknologi, men også ved vores fleksible arbejdsmarked.

- I har skabt en af verdens bedste alliancer mellem erhvervslivet, fagforbundene, uddannelsessystemet og regeringen.

- Jeres tilgang har været at fjerne så mange begrænsninger som muligt i forhold til at kunne ansætte og afskedige folk, samtidig med at der er et solidt sikkerhedsnet at falde tilbage på.

- Det gør forandringsprocesser nemmere at håndtere, siger han.

På spørgsmålet om, hvad vi kan forbedre ved vores nuværende system, peger Friedman særligt på en stærkere iværksætterkultur.

- De kæmpestore virksomheders tid er forbi. Vi kommer ikke længere til at se virksomheder med mange tusinde ansatte.

- Fremover bliver det tre mennesker, der skaber job for 12 eller seks, der ansætter 20 andre.

- Det handler om at fremme iværksætteriet, for det er det, der kommer til at skabe væksten fremover, siger han.

Og så handler det for den enkelte om at acceptere, at man fremover bliver nødt til at uddanne sig hele tiden for at være en attraktiv arbejdskraft.

- Den tid, hvor man kan tage sig en fireårig uddannelse og skabe sig en karriere på den baggrund, er forbi.

- Vi bliver nødt til hele tiden at efteruddanne os og tilegne os de kompetencer, som der er brug for i morgen, siger Friedman.

Thomas Friedman skriver en ugentlig klumme i New York Times, og er også forfatter til seks bøger om international politik og samfundsforhold.

Den seneste, "Thank You For Being Late", handler netop om, hvordan man håndterer en verden, hvor teknologien efterhånden udvikler sig hurtigere, end mange kan følge med.