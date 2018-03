Onsdag aften vedtog Odense Byråd en stribe beslutninger.

Her kan du læse avisens reportage fra byrådsmødet, og her kan du se, hvad politikerne ellers besluttede:

1) At omprioritere otte millioner kroner inden for By- og Kulturforvaltningens budget til mindre vejreguleringer, ensretninger, nye skiltninger og trafiksignaler primært inden for det område, hvor den kommende letbane er i gang med at blive etableret.

2) At ændre lokalplanen, så et lille stræde, der genopstår som følge af ombygningen af Thomas B. Thriges Gade, kan kaldes Skomagerstræde frem for Skt. Albani Stræde.

- Det er et unikt navn, der er let at huske. For byens skomagerlav boede her, forklarede Anders W. Berthelsen (S), der mente, at Odense i forvejen hyldede rigeligt med katolske helgener - blandt andre Skt. Hans, Skt. Knud, Skt. Anne, Skt. Gertrud og Skt. Jørgen - men ikke ret mange håndværkere. V og K stemte imod. Som Claus Houden (V) sagde: - Skomager bliv ved din læst. Vi skal ikke som politikere gå ind og bestemme, hvad vejene skal hedde - så får vi for meget at se til. Hvorfor skal det her være et politisk projekt - det bør fortsat ligge hos embedsværket.

Den indvending havde Enhedslisten egentlig også, men stemte undtagelsesvis for denne ene gang. DF støttede også forslaget.

3) At vedtage fire lokalplaner, der tilsammen giver mulighed for at opføre mere end 1500 nye boliger i Odense.

- Det er en historisk dag, som borgmester Peter Rahbæk Juel konstaterede, samtidig med, at han betonede, at man her skaber plads til både unge studerende, ældre og mennesker med forskellige indkomster.

En af de fire lokalplanen giver nemlig tilladelse til, at arbejdet med den nye demenslandsby "Byen for Livet" kan komme i gang. Og det bliver unikt, som rådmand Jane Jegind (V) konstaterede:

- Det særlige ved Byen for Livet er, at bydelen er for alle mennesker. Den er et sted, som dyrker fællesskaber på tværs af generationer og ståsted i livet. Målet er en værdig livsførelse, hvor beboernes familieforhold kan forblive intakte.

4) At vedtage tre indsatser, der skal styrke kampen mod de kriminelle bander.

Det betyder blandt andet, at man i et pilotprojekt vil arbejde mere med forebyggelse ved systematisk at screene 200-300 sjetteklasses-elever fra skolerne i de fire områder - Vollsmose, Rosengård/Ejerslykke, Skt. Hans/Rising og Vestre/Åløkke/Provstegård.

Det betyder også, at der kommer en støtte til de socialt udsatte borgere, der bliver udsat for afpresning og udnyttet af kriminelle bander - blandt andet ved at oprette en akutpulje til mennesker, der har brug for at flytte fra byen her og nu på grund af trusler. Og det betyder, at der bliver bedre hjælp til folk, der er ofre for eller vidner til bandekriminalitet. Blandt andet mulighed for psykologsamtaler.

5) At bevilge orlov til DF's Pernille Bendixen fra den 28. marts til 14. maj, hvor hun er væk på ferie. Hun beholder sin løn i perioden, men ekstraudgiften til hendes afløser i perioden, første stedfortræder på DF's kandidatliste, Carsten Sørensen, findes inden for budgettet. Pernille Bendixen har pakket rygsæk og vandrestøvler, for hun skal til Nepal og Mount Everest for at vandre.