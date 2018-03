Inden kampen blev de to cheftrænere interviewet ved VIP-spisningen om kampen. Og det var svært at komme udenom HC Midtjyllands situation. Midtjyllands norske træner, Jonas Liberg Wille forsøgte dog at holde humøret højt. Og på spørgsmålet om han kendte noget til GOG's norske spillere, pegede han ned bagerst i salen på Gøran Johannesen og sagde:

Ja, ham den lidt tykke der nede.

Desværre for Johannesen, som er var ude med en skade, havde GOG-spilleren netop taget en stor mundfuld af Svendborgsund-gryden, da hele salen vendte sig mod ham.

Jonal Wille fokuserede også på GOG's store norske stregspiller Henrik Jakobsen. Træneren blev spurgt til, hvordan man skal komme forbi den stærke streg. Og svaret var, at man nok ikke skulle løbe lige på ham. Jakobsen havde da også netop vundet titlen som GOG's største overarme i en video på facebook. 43 centimeter i omkreds lød vinderarmenes mål på.

Selv om der var plads til at grine før kampen, var en ting dog sikkert. Det ville blive mere end svært for den pressede klub HC Midtjylland at få noget med fra Fyn. Hele 16-17 mål mente bookmakerne, at de gule burde være bedre.