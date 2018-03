Ingen havde regnet med, at HC Midtjylland ville have en chance mod GOG. Og det havde de heller ikke. Dermed kan fynboerne se frem til en afgørende kamp i Ålborg om førstepladsen i grundspillet.

Det blev som ventet ikke særlig spændende, da GOG onsdag aften tog imod HC Midtjylland i Gudme. Gæsterne, som er nær en konkurs havde ikke meget at stå imod med mod ligaens førehold, som kunne hente en sikker og ventet sejr. Fra kampens start så gæsterne ud til at have fokus på GOG's store stærke stregspiller Henrik Jakobsen. Og måske derfor blev der god plads til fløjene, som på få minutter bragte fynboerne på 3-0. GOG - HC Midtjylland 41 - 13 (20 - 8) Ligaen, herrer



Kampens gang: 3-0, 5-3, 7-5, 10-5, 13-5, 16-6, 18-7 (20-8) 23-8, 30-8, 39-13, 41-13.



Mål: GOG: Lasse Møller7, Magnus Jøndal 7, Mark Strandgaard 5, Henrik Jakobsen 5, Niclas Kirkeløkke 5, Kristian Larsen 3, Lasse Rosendahl 3, Lars Hald 2, Frederik Clausen 2, Frederik Andersen 2,Lasse Kronborg 1. HC Midtjylland: Rasmus Madsen 4, Jacob Østergaard 2, Casper Sas 2, Georgi Dikhaminjia 2, Mathias Gjestrud 1, Jacob Larsen 1, Andreas Olsen 1.



Bedste spiller: GOG: Henrik Jakobsen. HC Midtjylland: Rasmus Madsen



Udvisninger: GOG: 1 HC Midtjylland: 1



Dommere: Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen. Præstation: God.



Tilskuere: 1387



GOG's næste kamp: Mandag 26. marts: Ajax København - GOG, Pokalkamp Der efter viste HC Midtjylland, at de ikke ville lægge sig ned med det samme. Udeholdets Rasmus Madsen var med flere gode aktioner med til at holde gæsterne inde i kampen for en stund mod et GOG-hold, som ikke så helt koncentreret ud. Men det var en stakket frist for de unge gæster. Fra stillingen 7-5 viste hjemmeholdet og især Henrik Jakobsen klasseforskellen, og med otte mål i streg lukkede GOG reelt kampen. De unge jyder manglede tydeligt muskler til at holde fynboerne fra målet, og i begge ender af banen var Henrik Jakobsen flere gange hård ved spillere, der så ud til at veje det halve af nordmanden. Forskellen i styrke gav GOG-træner Nicolej Krickau plads til at spille en del syv mod seks i angrebet, men i første halvleg eksperimenterede træneren dog ikke meget med udskiftningerne. Og hjemmeholdets bedste spillere var så meget bedre end udeholdets, at GOG kunne gå til pause foran 20-8.

Tid til de unge

Kampen var afgjort, da anden halvleg begyndte, men GOG tog ikke foden af gaspedalen. Holdet scorede halvlegens første ti mål, og efter bare 11 minutter viste tavlen således den mærkværdige stilling 30-8. Og så syntes Nicolej Krickau også, at der var plads til at give nye kræfter chancen. Mens Henrik Jakobsen og flere andre profiler fik et hvil, blev der blandt andet plads til de to andenholdsspillere Lasse Rosendahl og Kristian Larsen. Og de kunne begge fejre første ligamål i karrieren kort efter indskiftningen. Med mindre erfarne - og mindre spillere - på banen hos GOG greb HC Midtjylland chancen og fik sin måltotal på to cifre, hvilket tyve minutter inde i anden halvleg var en lille sejr i sig selv for gæsterne. Resten af kampen bar lidt præg af, at begge hold havde nye folk på banen. HC Midtjylland fik lidt mere på måltavlen, og GOG spillede efter at nå over 40. Og det gjorde de. Kampen løb lige så stille ud, og da haluret lød for sidste gang, var det til en hjemmesejr på hele 41-13, efter debutant Kristian Larsen satte et straffekast ind bag HC Midtjyllands bare 18-årige målmand, Andreas Mikkelsen.

Glad for koncentrationen