Marienlysts regerende mesterhold tabte også den anden DM-semifinale til Gentofte, og træner Peter Lyø ærgrer sig over, at det fynske hold ikke holdt fast i føringer undervejs.

Volleyball: Marienlyst har spillet DM-finaler i fem af de seneste seks år, og den odenseanske klub er regerende dansk mester.

Men i år er en plads i DM-finalerne langt væk. Gentofte vandt onsdag aften den anden DM-semifinale 3-0 (25-20, 25-21, 25-17) hjemme i Kildeskovshallen over Marienlyst, der nu skal vinde tre kampe i træk mod Gentofte for at komme i finalen. Gentofte har fordel af hjemmebane igen i den næste kamp, der spilles på lørdag klokken 15.30.

- Vi spillede okay i de to første sæt og havde mulighederne. Men vi skal være lidt skarpere til at få lukket sættene, sagde Marienlysts træner, Peter Lyø, efter nederlaget.

Marienlyst førte 7-5 i første sæt, men Gentofte scorede de næste seks point på stærke server af Mads Møllgaard, der lavede tre servees og bragte Gentofte foran 11-7. Gentofte førte resten af sættet og vandt 25-20.

I andet sæt lagde gæsterne fra Fyn stærkt ud og kom foran 6-1. Det blev også 10-6 og 18-13 til Marienlyst, der var på vej mod en sætsejr.

Men igen fik Gentofte en stærk serie og scorede syv point i træk til 20-18. Derfra kørte hjemmeholdet sæt hjem 25-21.

Det knækkede Marienlyst mentalt, og i tredje sæt cruisede Gentofte sig til sejren 25-17 efter føringer på 5-0, 10-4, 17-12 og 23-15.

Gentofte vandt i søndags den første kamp i Odense 3-2.

- Gentofte spillede sig op undervejs i dag og spillede bedre end i den første kamp, mens ingen af vores spillere ramte topniveauet, sagde Peter Lyø.

Ulrik Dahl, der i den første kamp afløste Gentoftes skadede profil Peter Trolle, blev topscorer for hjemmeholdet med 18 point. Mads Møllgaard scorede 17 point.

Hos Marienlyst blev Kristoffer Abell og Sigurd Varming topscorere med hver 12 point.

- Vi prøvede med Simon Bitsch, selv om han har været skadet, og han gjorde det udmærket, indtil han måtte gå ud igen.

- Nu må vi have et par gode træninger og prøve at finde noget ekstra frem til på lørdag, opsummerede Peter Lyø.