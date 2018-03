seniorboliger

81-årige Birthe Pedersen bruger rollator og er afhængig af en elevator, når hun skal ud fra sin lejlighed i I.P. Schmidts Gård. Men elevatoren er ofte i stykker, så Birthe Pedersen ved aldrig, hvornår hun kan gå ud.

Fredericia: I oktober flyttede 81-årige Birthe Pedersen ind i en nyrenoveret lejlighed i I.P. Schmidts Gård i Fredericia. Et dejligt hjem på første sal, men med én stor ulempe. Den ældre elevator, som er i bygningen, går ofte i stykker, og den er Birthe Pedersen dybt afhængig af. Hun bruger rollator, da hun har haft lårbensbrud. - Jeg vil bare gerne komme ned, når det passer mig, siger hun. “ Lige nu har de ikke råderet over deres eget liv. Det er elevatoren, der bestemmer. Bente Ravn, Birthe Pedersens datter Hendes datter, Bente Ravn, har 1. marts og flere gange derefter gjort Boligkontoret Fredericia opmærksom på problemet. Elevatoren repareres, men går ofte i stykker igen, oplever familien. En dag, da Birthe Pedersen havde været til arrangement i Ældre Sagen, måtte hun vente to og en halv time på at komme op i sin lejlighed igen. En anden gang måtte hun aflyse et planlagt besøg. - Jeg skulle se til en veninde her i Fredericia, men måtte aflyse. Jeg kører flekstrafik, og jeg havde bestilt, men jeg kunne jo ikke komme ned, siger Birthe Pedersen.

Noget bras

Inden hun flyttede, boede hun i en andelsbolig i Taulov. Tidligere har hun boet i Pjedsted, hvor hun sammen med sin nu afdøde mand, Knud Pedersen, drev slagterforretning på Aagade i mange år. Efter flytningen til Fredericia vil hun gerne have mulighed for at gå ture i byen, gå på indkøb, besøge venner eller gå til andre aktiviteter. - Man troede, man skulle flytte ind til noget bedre, og så er det sådan noget bras. Lejligheden er der ikke noget i vejen med. Men det er jo ikke rart at sidde her uden at kunne komme ned, siger Birthe Pedersen. Da Fredericia Dagblad er på besøg, virker elevatoren. Men den går i stykker næsten hver dag, understreger den 81-årige kvinde, som sætter en ære i at bevæge sig så meget som muligt. Hun støtter sig til rollatoren, sætter kaffe over og henter en hindbærsnitte til journalisten. - Den elevator skal virke hver gang. Der er jo flere mennesker, som bor her og er afhængige af den, siger hun.

Med i pakken