Håndboldkvinderne vandt onsdag aften 26-21 på udebane over Tjekkiet i EM-kvalifikationen.

Efter en lige første halvleg lykkedes det med en god afslutning for de danske håndboldkvinder at vinde sikkert over Tjekkiet i EM-kvalifikationen.

Danmark vandt 26-21 og styrer fortsat knusende sikkert mod deltagelse ved EM-slutrunden i Frankrig i december.

Med sejren topper ubesejrede Danmark nu gruppen med seks point efter tre kampe. Det er tidligere blevet til danske sejre over Slovenien og Island, som også er med i gruppen.

Tjekkiet har på andenpladsen i gruppen et point efter tre kampe. De to bedste hold går videre fra gruppen.

I onsdagens kamp kom Danmark hurtigt foran 5-1. Tjekkerne skulle bruge seks minutter på at komme på måltavlen, men kæmpede sig derefter flot tilbage og reducerede til 4-5.

Danmark bragte sig lidt senere foran 13-10, men igen fik Tjekkiet reduceret et par gange.

Foran 15-13 forsøgte Danmark at få et afgørende hul, men tjekkerne kunne gå til pause bagud 14-15, fordi danskerne lavede for mange tekniske fejl og brændte flere oplagte chancer.

I anden halvleg styrede danskerne begivenhederne bedre - både i forsvaret og angrebet.

Tjekkiet udlignede til 15-15 og 16-16, men Danmark scorede fem mål i træk og var foran i resten af kampen.

Anne Mette Hansen, som gjorde comeback i rødt og hvidt efter en periode med en knæskade, var med til at få styr på forsvaret i anden halvleg.

- Det betyder meget. Det har været nedtur at være ude med en knæskade. Det er dejligt at være tilbage, siger Anne Mette Hansen til TV2.

Danmark kan med en sejr over Tjekkiet på lørdag i Aarhus endegyldigt sikre EM-billetten.