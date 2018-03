Kim Wall-sagen

På dag to i Kim Wall-sagen var Peter Madsen igen i åbenlys kamp mod anklageren om formiddagen, mens eftermiddagen blev en blid og stille stund, hvor han fik lov at snakke om et yndlingsemne: Peter Madsens store bedrifter.

Dag 2: Det er anden dag i retssagen mod Peter Madsen. Han virker forvirret, forpjusket. Den ellers åbenlyse karisma trænger slet ikke igennem den forvaskede sort T-shirt og de posede joggingbukser. Han har et sår på næsen, fordi han dagen før hamrede sit hoved ind i cellevæggen i frustration, siger han. I vidneskranken griber han det an som sidst. Ekstrem fokus på sig selv og hele tiden strategisk i sine forklaringer. Han svarer ikke bare på anklagerens spørgsmål - han forholder sig til, hvorfor anklageren spørger. Og stiller provokerende modspørgsmål. “ Juridisk set kan man ikke have sex med en død person, vel? Derfor er det juridisk set ikke en erotisk handling. Peter Madsen på retsdag 2 onsdag I dag skal Peter Madsen fortælle om, hvordan han parterede Kim Wall. Det vender vi tilbage til. Efter første retsmøde for 13 dage siden har noget rumlet rundt i hovedet på mig. Et par ord fra hans mentalerklæring. Ikke "patologisk løgner", "svært seksuelt afvigende", "narcissistiske og psykopatiske træk", "grandios selvfølelse" eller "alvorlig mangel på empati og skyldfølelse". Men "polymorf pervers". Polymorf pervers? Ifølge Psykologisk Pædagogisk Ordbog er det seksualitet oplevet gennem alle sanser og rettet mod alt og alle. Det gør det ikke lettere at forstå. I et par tekster, sexologiprofessor Christian Graugaard sender til mig, læser jeg, at det handler om, at vi alle har været små børn og grænseløse i vores seksualitet - polymorft perverse - men er blevet filet, pudset, plejet og formet til at være naturligt hjemme i, at der er grænser, som hverken skal eller må overtrædes. Peter Madsen er 47 år. Han er polymorf pervers. Hans seksualitet er ikke blevet filet, pudset, plejet og formet af samfundets normer. Han er en voksen mand med et spædbarns stærkt umodne seksualitet pumpende rundt i kroppen. Christian Graugaard skriver til mig: "Det er åbenbart ikke sket i Madsens tilfælde (at han er blevet formet på plads af socialisering og opdragelse, red.). Med uhyggelige konsekvenser." Er det bestialske så lettere at forstå? Er det en forklaring? En lille del af en forklaring? Jeg ved det ikke, men når man sidder på tredje række i retssal 60, er det som om, at der i hvert fald blevet lagt én rigtig brik i puslespillet. Eller osse handler det bare om trygheden i at tro på, at en mand, der parterer en kvinde, ikke er en ligesindet, der blot var faret vild, men et certificeret monster. Et polymorft perverst monster.

Føler med kvinder i nød

I Københavns Byrets sal 60 på dag to fortsætter vi, hvor anklageren slap sidst. Hvor han borer i, hvad det gav Peter Madsen seksuelt at mishandle Kim Wall og partere hende. Hvorfor Peter Madsen flere gange havde set en video af en kvinde, der fik halsen skåret over. Hvorfor han læste tekster, hvor kvinder blev spiddet. Hvorfor han så primitive tegnefilm med samme temaer. Igen var forklaringen, at Peter Madsen var på kvindens side og følte med hende. - Jeg sidder lige her i retten og har ondt af, hvad der sker, sagde han helt nøgternt og køligt, da en af tegnefilmene blev vist. Dagen inden havde jeg talt med psykologiprofessor Bo Møhl fra Aalborg Universitet om Peter Madsens forklaring af sit forbrug af dødsporno. At det var for at føle noget, for at græde over kvindernes skæbner. - Det giver ingen mening, men det peger på de psykopatiske træk i ham, når han forsøger at give indtryk af at være på kvindens side. Han har ingen realistisk ide om, hvordan de ting han siger, vil blive opfattet. Men han tror muligvis selv på det, når han siger det, sagde professoren. Tilbage i salen vil anklageren gerne vide, hvorfor Peter Madsen skar hovedet af Kim Wall, hvis det blot handlede om at kunne få hende ud af ubåden. Det var der ingen forklaring på. Var det noget seksuelt i parteringen eller mishandlingen af underlivet, ville anklageren vide. - Juridisk set kan man ikke have sex med en død person, vel? Derfor er det juridisk set ikke en erotisk handling, svarede Peter Madsen.

- Tænder du på nekrofili?