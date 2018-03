EU-lederne skal på et topmøde i Bruxelles forsøge at udstikke kursen oven på de amerikanske trusler om at lægge ny told på europæisk stål og aluminium. Frygten er, at det ender i handelskrig. Her hilser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, ved det seneste topmøde i februar.