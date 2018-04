Krimier

Bøger: Stephen King - verdensberømt gyserforfatter, har denne gang skrevet en mareridts-fortælling sammen med sin søn, Owen King. Bogen hedder "Rosernes torne", og rammen er en klode overladt udelukkende til mænd, der står uden mulighed for at sikre menneskenes overlevelse. Dog er der en enkelt kvinde, som er immun overfor den virus, som har lagt alle andre kvinder i bevidstløs dvale. Bogen er også på vej som tv-serie og udgives herhjemme af Politikens Forlag. Samtidig er forlaget Hr. Ferdinand i færd med at genudgive flere af Kings gyserklassikere. I efteråret kom to og i marts fulgte fire: "Carrie", "Misery", "Dyrekirkegården" og "Dolores Claiborne".

På den amerikanske hylde med spænding finder vi også "Spionernes hus", som er en thriller om kampen mod terrorisme af Daniel Silva. Den er udkommet på Harper Collins, der også står bag "Stormen" af James Liliefors. "Stormen" tager afsæt i et virkeligt tyveri i 1990, da 13 malerier - herunder et af Rembrandt - blev stjålet fra Gardner Museum i Boston. Hverken tyvene eller malerier er siden fundet, og bogen giver et bud på, hvad der er sket.

Endelig er der "Kortsamleren" af Colin Harrison, udkommet på People's Press. Heri tages læseren rundt i New York med et værdifuldt gammelt kort i jagten på en morder.