Står det til EU-Kommissionen, skal tech-giganter som Facebook, Netflix, Apple og Google for fremtiden betale en ny skat svarende til tre procent af deres omsætning i medlemslandene.

Forslaget skal give EU-landene nye skatteindtægter på omkring fem milliarder euro om året, cirka 37 milliarder kroner.

Professor ved økonomisk institut på Københavns Universitet Niels Johannesen kalder forslaget en "radikal ændring".

- Det bryder med den måde, vi normalt beskatter virksomheder på, fordi man nu vil til at beskatte virksomhedernes omsætning i stedet for overskuddet.

- Mange af disse virksomheder har en forretningsmodel, der gør, at de har enormt let ved at flytte deres overskud til skattely og lavskattelande. Det håber EU på at få dæmmet op for nu, siger Niels Johannesen.

It-giganterne bliver større og større, og de slipper alt for billigt i skat efter de nuværende regler, der blev lavet, før internettet boomede.

Derfor er det nødvendigt, at EU rykker nu frem for at lave en ændring af EU's regler for selskabsskat og international løsning gennem den vestlige økonomiske samarbejdsorganisation OECD.

Dansk Industri kalder forslaget "en hovsaløsning".

- EU-Kommissionens forslag om en omsætningsskat på udvalgte virksomheder er et særdeles dårligt instrument.

- De praktiske problemer er store og uoverskuelige, siger direktør i Dansk Industri, Kent Damsgaard.

Dansk Industri opfordrer i stedet EU-Kommissionen til at vente med skatteændringerne, til de kan ske på et globalt niveau i OECD.

- Dermed vil vi sikre, at der er fælles spilleregler i EU, USA og resten af OECD-landene, siger Kent Damsgaard.

Ifølge Dansk Erhvervs skattepolitiske chef, Jacob Ravn, kan en digital skat "virke som en fornuftig måde at sikre fair konkurrence", men kommissionens forslag "rammer kilometer forbi målet".

De nye regler skal gælde for it-selskaber med en global omsætning på mindst 750 millioner euro og en omsætning i EU på mindst 50 millioner euro.