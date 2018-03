Kritikken er i den milde ende og kommer efter et udspil om at beskære en femtedel af public service-udbyderen.

Kort før de kommende forhandlinger om nedskæring af DR efterlyser Statsrevisorerne skrevne regler for løn- og fratrædelsesforhold for direktionen i DR samt øvrige chefer.

De finder det "uhensigtsmæssigt, at hverken Kulturministeriet eller DR's bestyrelse har nedskrevet rammer for lønforholdene" for direktionen.

- Fraværet af nedskrevne rammer, vederlagspolitik og regler gør det vanskeligt at vurdere, om løn- og fratrædelsesforhold for DR's direktion er rimelige, lyder kritikken.

Kritikken er i den milde ende af skalaen. Den kommer, efter at regeringen og DF har spillet ud med at skære en femtedel af public service-selskabets budget over fem år.

Men det har rød blok afvist pure.

Generaldirektørens løn ligger højere end gennemsnitslønnen for statens højest betalte departementschefer og den øverste direktør for NRK, den norske udbyder af public service.

Den er dog lavere end den øverste direktørs løn i TV2 og DSB. Det samme gælder gennemsnitslønnen for den øvrige direktion. Desuden er DR's øvrige chefer ikke lønførende i forhold til staten.