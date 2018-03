Onsdag fandt den årlige Band-dag, som arrangeres af Middelfart Musikskole, sted for tredje gang - men denne gang i nye rammer på et nyt tidspunkt.

Middelfart: Walker husede onsdag middag en noget yngre generation, end ungdomshuset ellers har for vane. Den årlige Banddag, der arrangeres af Middelfart Musikskole, blev således som noget nyt afholdt på adressen i stedet for Østre Skole, hvor den de tidligere år har fundet sted - og så oven i købet midt i skoletiden.

- Vi plejer at være på Østre Skole om eftermiddagen. Men fordi vi de tidligere år har erfaret, at det er svært at få børnene til at deltage i Banddagen, når den ligger om eftermiddagen, valgt vi i år, at det skulle finde sted fra klokken 11-14 i stedet. Og for ikke at forstyrre den daglige undervisning, der finder sted på Østre Skole, valgte vi så at rykke til Walker, fortæller Morten Andersen, der er musikskoleleder.

Han vurderer, at det er de længere skoledage, der gør det sværere at få børnene til at deltage i ting om eftermiddagen - også selvom det er kulminationen på deres obligatoriske musikundervisning, som jo finder sted på folkeskolerne i et tæt samarbejde med netop Middelfart Musikskole.