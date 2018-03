Lægeforeningen har allerede meldt sig på banen med krav om lovændringer, hvis Højesteret stadfæster landsrettens dom over en 40-årig læge i den såkaldte Svendborg-sag. Oven på dagens retsmøde i Højesteret erklærer både Yngre Læger og tovholderen for facebookgruppen "Læger for et bedre sundhedsvæsen" sig nu også klar til både protester og krav til sundhedsministeren om at ændre loven, hvis deres kollega endnu engang bliver kendt skyldig i grovere og gentagen forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en patient på Svendborg Sygehus i 2013. - Hvis der sker en stadfæstelse , har vi et udestående med ministeren, med loven og med praksis på området, lyder det fra Yngre Lægers næstformand Anders Krog Vistisen. Stort set hele Yngre Lægers bestyrelse var mødt frem i Højesteret for at overvære sagen, der begyndte med en frifindelse i byretten i Svendborg for knap et år siden, førte til en bøde på 5000 kroner i landsretten i Odense i sensommeren, og som den dømte læge af Procesbevillingsnævnet har fået lov til nu at få prøvet i Højesteret. Anders Krog Vistisen ser dog kun ét scenarie for sig. - Det er min forventning, at hun bliver frifundet. Eller at dommen bliver stadfæstet. Andet vil overraske mig. Men skulle det ske, skal vi i dialog med ministeren og Folketinget, siger han og uddyber: - For hele lægestanden handler det her om, hvordan man opfatter tillid til læger. Det paradoksale er her, at patienten utvivlsomt ikke har den bedste behandling, men den her sag kan betyde, at læger bliver mere defensive i deres tilgang til behandling, og det er ultraskadeligt for patienterne, mener næstformanden.

Svendborg-sagen kort Februar 2017: Det, der senere bliver døbt Svendborg-sagen, bliver indledt ved byretten i Svendborg. En på det tidspunkt 39-årig kvindelig og 54-årig mandlig læge er tiltalt for at have udvist grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen af en patient, der blev indlagt på Fælles Akut Modtagelse på Svendborg Sygehus natten til 5. august 2013. Manden har sukkersyge, men får ikke målt sit blodsukker under sin indlæggelse, og morgenen efter er han gået i koma. Han dør en måned senere af svær hjerneskade som følge af for lavt blodsukker.



Marts 2017: I kølvandet på det første retsmøde i sagen får den 39-årige læge massiv opbakning i form af en facebookgruppe, hvor 2000 læger giver udtryk for deres sympati med den tiltalte samtidig med, at de protesterer over, at der overhovedet er rejst tiltale, fordi de mener, at sagen mest af alt handler om stressende arbejdsforholdene for læger rundt på landets sygehuse.



April 2017: Byretten afsiger dom i sagen. Begge læger bliver frifundet.



August 2017: Sagen er for landsretten i Odense. Her får den 54-årige læge stadfæstet sin frifindelse, mens den 39-årige læge kendes skyldig og bliver idømt en bøde på 5000 kroner. Lægen bliver dømt for en række fejl i behandlingen af patienten, men landsretsdommeren understreger, at der ikke er grundlag for at fastslå, at der er en sammenhæng mellem fejlene og patientens død. Dommen afføder massive protester fra adskillige tusinde læger og andet sundhedspersonale. Under #detkuhaveværetmig udtrykker de dyb bekymring over konsekvenserne af dommen på de sociale medier.



November 2017: Procesbevillingsnævnet afgør, at den 39-årige læge kan få sin sag prøvet ved Højesteret. Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, kalder det "afgørende for lægestanden", at landets højeste retsinstans tager stilling til, om de fejl, lægen har begået i sagen, skal betragtes som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.



Januar 2018: Flere end 8000 af landets læger skriver under på et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed, som de mener agerer agressivt og fjendtligt over for lægerne. Blandt andet fordi en ledende medarbejder fra styrelsen offentlig udtaler, at han mener, den 54-årige læge, der blev frifundet i landsretten, er skyldig. Styrelsen beklager senere udtalelsen.



21. marts 2018: Sagen er for Højesteret. Der bliver afsagt dom onsdag 28. marts.