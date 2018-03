500 har skrevet sig om som interesserede i de 62 boliger, som Pædagogernes Pension nu begynder at bygge i den gamle færgehavn. Først til april sættes udlejningen og salget i gang for alvor.

Nyborg: Ejendomsdirektøren hos Pædagogernes Pension, Ib Jansholt, har arbejdet med byggeprojekter i hele sin karriere, og han har bygget i både Indien og Kina.

Alligevel siger han, at han aldrig nogen sinde har oplevet en forhåndsinteresse for et byggeri, som den pensionsselskabets projekt i Nyborg har fået.

Mellem 500 og 600 har skrevet sig om som interesserede i de kommende 62 lejligheder, og den store interesse er altså kommet bag på pensionsselskabet, der i nogle år ikke har været aktiv på boligmarkedet i Danmark, men har koncentreret sig om udlandet.

Bæredygtigt byggeri Pædagogernes Pensions havnebyggeri i Nyborg bliver certificeret bæredygtigt efter en særlig formel, der kaldes DGNB.



DGNB er et forsøg på at gøre begrebet "bæredygtig" troværdigt:



Organisationen Green Building Council skriver på sin hjemmeside:



"Ordet bæredygtighed bliver brugt og misbrugt i sådan en grad, at begrebets betydning efterhånden tolkes på mange forskellige måder. I DGNB bliver de oprindelige tanker, der lå bag bæredygtighedsbegrebet, koblet til håndgribelige og handlingsorienterede parametre, og på den måde er DGNB et opgør med bæredygtig byudvikling som sort snak eller i værste fald som 'green-washing'."

- Vi bygger naturligvis det her med afkast for øje, men vi plejer også at sige, at vi har hjertet med, og her har vi åbenbart ramt rigtigt, sagde Skala Arkitekter, da der blev holdt 1. spadestik på byggepladsen på Midtermolen, der endnu er en bar mark på et meget tomt afsnit af havnen.