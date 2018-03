Præsident Vladimir Putin vil bruge det kommende VM i fodbold, som Adolf Hitler brugte De Olympiske Lege i Berlin i 1936.

Det siger den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, til et udvalg i det britiske parlament.

Johnson erklærer sig enig med et medlem af parlamentet, som konstaterer, at Putin vil bruge VM i Rusland til at styrke sit lands image, som Hitler gjorde det med OL i Tyskland.

- Ja jeg mener, at sammenligningen med 1936 bestemt er rigtig, siger han.

Men han mener, at det ville være forkert at trække det engelske landshold ud af turneringen. Det ville være at straffe de engelske spillere.

Johnson vil kræve af Rusland, at det kan garantere for sikkerheden ved VM, når det indledes i Rusland i juni.

Det kemiske angreb i England på en russisk eksspion og hans datter havde formentlig sammenhæng med søndagens præsidentvalg i Rusland, forklarer Johnson.

Præsident Vladimir sikrede sig med et meget stort flertal genvalg som Ruslands præsident.

- Timingen (for angrebet i Salisbury, red.) er formentlig tæt forbundet med det seneste valg i Rusland, fortæller han.

- Og som mange ikke-demokratiske figurer gør det, når der kommer et kritisk tidspunkt, så er det tit nyttigt at spille på folks forestilling om en fjende, siger han.

Johnson mener, at Putin er ude på at skabe ballade, hvor han kan. Det giver ham chancen for at lade, som om landet igen er stærkt efter kommunismens fald.

Den russiske regering har nægtet ethvert kendskab til angrebet med nervegiften novichok.

Putin sagde mandag, at Rusland ikke længere råder over kemiske våben, og at det derfor ikke kan være Rusland, der står bag angrebet i Salisbury.