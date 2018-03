Filmanmeldelse

Med monstersuccesen "Godzilla" skabte den japanske instruktør Ishirô Honda i 50'erne den såkaldte kaiju eiga-genre. Som et håndgribeligt ekko efter den ødelæggende verdenskrig hærgede kæmpeuhyrer de japanske storbyer, og det var op til selvopofrende helte og videnskabsfolk at konfrontere og overvinde truslen.

Genren har begejstrede følgere. Heriblandt Guillermo del Toro, der legesygt samlede bolden op efter Honda og formede krigstraumer og uhyrer i "Pacific Rim"s vildt fabulerende og spektakulære sci-fi-verden anno 2020. Med toeren "Pacific Rim Uprising" vender tv-serieinstruktøren Steven S. DeKnight tilbage til Del Toros verden og former med udgangspunkt i Jaeger-helten Pentecosts søn en fortælling om at kalde til sammenhold og træde i faderens fodspor som leder, når verden er under angreb.

Det er ikke nytænkning man skal komme efter i DeKnights spillefilmsdebut. Krigstraumer og terrorangst er bragt langt mere originalt i spil i utallige film, men DeKnights toer føles loyal mod Guillermo del Toros etter og ekspanderer nænsomt på den etablerede mytologi, som fuldt ud favner og tydeligt begejstres af det monsterunivers, Ishirô Honda skabte.

Del Toros hjertevarme og skæve humor er ikke helt så markant som i første del, men som direkte, actionpakket science fiction-eventyr, der er tro mod sin genre og forgænger, fungerer den fremragende.

Cheffotograf John Mindels strålende, gennemslagskraftige billedside vedkender sig åbenlyst fascinationen af masseødelæggelser og semimilitært isenkram. Heldigvis drukner "Pacific Rim" ikke i destruktionsbegejstret æstetik, for som Honda og Del Toro forstår DeKnight, at en vellykket film af denne kaliber kun fungerer, hvis man formår at trække den menneskelige historie og figurerne i forgrunden.

På skuespillerfronten er især den sorte brite John Boyega, der overraskede alle i rollen som Finn i "Star Wars"-filmene "The Force Awakens" og "The Last Jedi", og det helt unge naturtalent Cailee Spaeny stærke kort på hånden. Sammen danner de et stærkt team, der både sætter fællesskabsfølelsen i spil og arbejder mod rollestereotyperne. De formår tilmed at trække figurerne helt i front, og det må siges at være lidt af en bedrift i en film, hvor megarobotter og kæmpemonsterfetichisme fylder temmelig godt i landskabet.

"Pacific Rim: Uprising"

Science fiction, amerikansk/kinesisk, 111 minutter, tilladt over 11 år.