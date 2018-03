Det er bekymrende at enkelte boligejere i Assens Kommune pålægges en så stor udgift. 50.000 til 100.000 kroner i etablering af kloakseparering på deres ejendom. Denne, for mange boligejere uoverskuelige udgift kommer oven i den tidligere varslede spildevandsafgiftsstigning på 27 procent. Hvis man sidder lidt stramt i sin ejendom og ikke lige har de mange penge på kontoen, så må man låne, hvis banken ellers vil. Tidsplanen giver dog nogle geografiske områder i kommunen, lidt længere tid til at spare op til udgiften til kloakseparering. Men man må konkludere at de ejendomme der står overfor denne udgift/opgave bliver sværere at sælge, om ikke andet, så er ejendomsværdien da lige faldet en del. Så endnu en udfordring i de mange kampagner om at tiltrække nye borgere til netop de ejendomme, der rammes af kravet om kloakseparering. Så ja, der skal absolut ses på alternative løsninger der kan gøre opgaven og udgiften mere spiselig.