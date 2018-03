Der har aldrig været så mange lønmodtagere i Danmark som nu, men faktisk er der udsigt til flere rekorder i de kommende år.

Ifølge Finansministeriets seneste 2025-fremskrivning ventes beskæftigelsen at vokse med yderligere 100.000 personer frem mod 2025.

Det skyldes de mange reformer, som markant øger arbejdsudbuddet, altså mængden af tilgængelig arbejdskraft for virksomhederne.