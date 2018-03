Filmanmeldelse

Når tegneseriefigurerne Tom og Jerry piner hinanden halvt ihjel, er det grotesk sjov og urealistisk vold. Når "virkelige" væsener gør det samme, er det voldsomt realistisk og ubehagelig vold, og det er "Peter Kanin"s problem. De rigtige optagelser af rigtige mennesker og dyr er så knivskarpe, og måden, de manipuleres sammen på, så teknisk perfekt, at vold, knoglebrud og elektriske stød føles alt for ægte til bare at være sjov.

Figurerne er baseret på Beatrix Potters klassiske eventyr, Peter Kanin er nu opgraderet til hovedrollehelt, men de 116 år, der er gået, fra ms. Potter udtænkte disse og til denne films færdiggørelse, har ændret verden og vores tænkemåde eklatant. Og da kontrasten mellem da og nu kraftigt fremhæves af de klassiske Beatrix Potter-tegninger på væggen, er det ikke meningen, den skal overses.

Desuden fortæller disse sarte pastelfarvede akvareller forhistorien om, hvordan hr. Suhr dræbte Peters far og spiste ham i en kanin-pie. Eller ville den koleriske kanin-morder blot beskytte sin omhyggeligt anlagte køkkenhave mod de vilde dyrs hærgen? Og herfra kan man så logisk tolke videre og se hr. Suhrs kultiverede og indhegnede landområde som et overgreb mod originalbefolkningen, for hvem var der først? De vilde dyr eller de kultiverede mennesker? Indianerne eller nybyggerne? Afrikanerne eller koloniherrerne? Alle disse aktuelle problematikker nævnes direkte i adskillige replikker, ligesom en homoseksuel gris med skabagtig diktion i dag virker hvinende politisk ukorrekt og nærmest selvmorderisk dumdristig at have med i persongalleriet.