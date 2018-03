Grundejerforeningen for Langeskov Centret følte sig vildledt, da de sidste år ansøgte om lov til at udvide Langeskov Centret. Med et nyt byråd på plads forsøger centret igen at få lov til at udvide.

Langeskov: Efter et kuldsejlet forsøg sidste år på at få lov til at udvide Langeskov Centret, har grundejerforeningen indsendt en ny ansøgning om at få lov til at bygge en ekstra etage på centret. - Langeskov er et udviklingsområde, og det burde være sådan, at politikerne kan se, at det her i allerhøjeste grad understøtter vores togstop og udviklingen af Langeskov, siger Keld Ib Hansen, der ejer flere butikker i centret og er medlem af bestyrelsen for grundejerforeningen. Grundejerforeningen for Langeskov Butikscenter består af 16 medlemmer, som tilsammen ejer alle butikkerne i Langeskov Centret.Foreningen vil bygge en ekstra etage på Langeskov Centret og indrette boliger og erhvervslejemål på førstesalen. I følge en tidligere plan, foreningen har fremlagt, er der plads til 21 lejemål oven på Langeskov Centret, men foreningen har endnu ikke lagt sig fast på fordelingen mellem erhvervslejemål og boliger.



Foreningen skriver i deres ansøgning, at den ekstra etage skal opføres, så der tages hensyn til eventuelle støjgener fra jernbanen og motorvejen. Der vil være adgang til den ekstra etage fra trappe-/elevatortårne og ikke anvendte tagflader vil blive belagt med grønne tagflader. Planerne om at udvide Langeskov Centret har rumsteret i mange år, og for præcis et år siden forsøgte centret uden held at få godkendt en udvidelse hos kommunen. Dengang endte ansøgningen med at blive afvist, selvom den i følge Keld Ib Hansen var skrevet på opfordring af en medarbejder i den kommunale forvaltning. - Vi havde et møde med en medarbejder i kommunen, der sagde, at han havde fået besked på fra højeste sted om at fortælle os, at kommunen var meget positiv overfor en udvidelse. Dengang snakkede man om, at biblioteket muligvis skulle flytte ind i Langeskov Centret, så derfor fik vi besked på at skrive i ansøgningen, at udvidelsen også kunne bruges til offentlige formål og muligvis et bibliotek, siger Keld Hansen.

Afviste ansøgningen

Efter mødet sendte medarbejderen en mail, hvor han skrev: "Tak for mødet med jer i dag. Vi vil gerne modtage jeres ansøgning om udarbejdelse af lokalplan til etablering af boliger på Langeskov Centret. I ansøgningen må gerne indgå overvejelser og forslag til inkludering af bibliotek, rådhus mv. som drøftet i dag." Den mail blev et par uger senere fulgt op af en telefonsamtale fra medarbejderen, hvor han bad grundejerforeningen om at udelade ordet "rådhus," for det ville politikerne ikke diskutere før efter valget i 2017. - Det var heller ikke vores opfindelse, at der skulle stå bibliotek i vores ansøgning, men det skrev vi på kommunens foranledning, fortæller Keld Ib Hansen. Fyens Stiftstidende har i tre dage forsøgt at få en kommentar fra den pågældende medarbejder og medarbejderens chef. Det har ikke været muligt. "Højeste sted" i kommunen var dog ikke højere, end da Miljø- og Teknikudvalget behandlede ansøgningen, endte de med at afvise den, fordi der i ansøgningen blev henvist til offentlige formål. - Vi er meget positive overfor udvikling af Langeskov Centret, og også overfor boliger, men ikke over for offentlige formål, forklarede formand for Miljø- og Teknikudvalget, Jesper Hempler, til Fyens Stiftstidende i april 2017. - Det er ikke op til os i udvalget at tage stilling til, om der skal være bibliotek eller andre kommunale aktiviteter i centret, og da slet ikke i forbindelse med en lokalplan - det skal i givet fald debatteres i byrådet, sagde Jesper Hempler.Den melding overraskede mildt sagt grundejerforeningen, der valgte at udskyde planerne om at udvide Langeskov Centret.- Jeg tænker, hvad sker der lige her. Hvem er det, man fra planafdelingen kalder "højeste sted," når man afviser vores ansøgning, siger Keld Ib Hansen.I følge kommunaldirektør i Kerteminde Kommune, Tim Jeppesen, har den pågældende medarbejder vejledt grundejerforening til, at der godt kunne være offentligt formål, men der er aldrig nogen garanti for, at et forslag går igennem, selvom vejledningen fra administrationen er fulgt. - I det her tilfælde valgte politikerne noget andet, end den vejledning vi havde givet, siger Tim Jeppesen.

Borgmester opfordrer til ny ansøgning

Grundejerforeningen besluttede derfor at lægge ansøgningen på is, indtil efter kommunalvalget i november i håbet om, at et nyt byråd ville se med mildere øjne på en udvidelse.- Vi er ikke ude på at genere nogen. Vi vil bare gerne have det her projekt i gennem, og vi tror på, det vil være en stor fordel for Kerteminde Kommune, siger Keld Hansen.I starten af marts i år mødtes grundejerforeningen med borgmester Kasper Olesen, der fortalte grundejerforeningen, at han var positivt indstillet overfor en udvidelse af Langeskov Centret, og de bare skulle sende en ansøgningen igen.- Keld Hansen beklagede sig over det sagsforløb, der har været i sidste periode og så sagde jeg, at hvis han sendte den igen, så skulle jeg nok sørge for, at den ville blive politisk behandlet, fortæller Kasper Olesen.Derfor sendte foreningen ansøgningen på ny 6. marts, og to dage senere kom der afslag fra kommunen med henvisning til, at ansøgningen var blevet behandlet sidste år.Det undrede grundejerforeningen, der 9. marts sendte ansøgningen endnu en gang med henvisning til, at det var borgmesteren, der havde opfordret dem til at sende ansøgningen.Denne gang accepterede kommunen at tage imod ansøgningen.

Byggeriet kan starte i 2019