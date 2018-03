Efter 11 år orker to fra arbejdsgruppen ikke længere at arrangere den årlige udstilling for foreninger og organisationer i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Ingen har meldt sig til at føre arrangementet videre.

Ullerslev: Sidste sprogrampunkt ved forårsudstillingen i den kommende weekend i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter er fra klokken 15 koncert med Ullerslevkoret, dirigeret af Carsten Bech Madsen.

- Når den sidste sang er slut, vil det også være slut på Forårsudstilling Ullerslev, siger han. Det konstaterer han, fordi han på nu 11. år har været en af hovedkræfterne i at arrangere forårsudstillingen. Men allerede for et par måneder siden meddelte han og Lykke Pedersen fra arbejdsgruppen om udstillingen, at de to ikke længere står til rådighed for at arrangere udstillingen.

Forårsudstilling i Ullerslev Forårsudstillingen i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter holdes 24. og 25. marts.



Lørdag åbner udstillingen klokken 13 og har åbent til klokken 17.



Søndag er åbningstiden fra klokken 13 til 16.



Kultursalen og den gamle sportshal er fyldt med udstillingsstande fra foreninger og organisationer, der er arbejdende, kreative værksteder, og udstillingen byder også på en række aktiviteter, som gæsterne selv kan prøve. Der er over 30 udstillere.



Dertil kommer et underholdningsprogram begge dage.



Det er gratis at besøge forårsudstillingen.



En oversigt over stande og udstillere og et detaljeret program kan ses på www.foraarsudstilling.dk

- Det er et stort arbejde, ofte stejlt op ad bakke. For enhver, der arbejder frivilligt, som vi har gjort med det her i nu 11 år, kommer der et tidspunkt, hvor man må melde fra og håbe, at andre vil tage over, siger Carsten Bech Madsen.