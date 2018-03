Munkebo Lokal TV og Fyens Stiftstidende har indledt et samarbejde, så du i fremtiden kan følge byrådsmøderne i Kerteminde Kommune live på Fyens.dk. Borgmester Kasper Olesen håber, det vil få flere til at følge med i lokalpolitik.

Kerteminde: For politisk interesserede er der godt nyt, når Munkebo Lokal TV og Fyens Stiftstidende torsdag indleder et samarbejde om at sende live fra byrådsmøderne i Kerteminde Kommune.

Munkebo Lokal TV har i flere år optaget hvert eneste byrådsmøde og lagt møderne ud på deres hjemmeside, og en del seere har haft mulighed for at se møderne hos deres lokale antenneforening.

Dækningen af byrådsmøderne har været en tradition for den lokale tv-kanal, der startede med at optage byrådsmøderne dengang, kommunen stadig hed Munkebo. Siden kom kommunesammenlægningen, og de lokale tv-entusiaster fortsatte troligt med at optage hvert eneste byrådsmøde i den nye Kerteminde Kommune.

- Vi har set det som en pligt at optage byrådsmøderne, fordi det gav folk en mulighed for at følge med, siger redaktør for Munkebo Lokal TV, Poul Erik Christoffersen, der håber, at endnu flere borgere i kommunen vil følge med, når møderne bliver sendt direkte på Fyens.dk.

- Vi ved, at der er en del, der følger med, for hvis vi er lidt langsomme til at få lagt byrådsmøderne ind på vores hjemmeside, så ringer folk og klager, siger Poul Erik Christoffersen.

Byrådsmøderne vil i fremtiden blive sendt direkte på Fyens.dk med første sending torsdag 22. marts klokken 17.