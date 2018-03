Faaborg-Midtfyn: Én af de førende virksomheder i den fynske robotklynge er nu en del af AlsFynBroens komité. Det drejer sig om Odense-virksomheden Universal Robots, der producerer robotarme og leverer robotteknologi til hele verden.

- AlsFynBroen er superspændende projekt, som jeg kan se mange udviklingsperspektiver i. Ikke kun for robotklyngen, men også for Odense som by og hele Fyn. Jeg er glad for at være med i komitéen, og jeg ser frem til at bidrage til projektet med min viden og erfaringer, siger Esben Østergaard, grundlægger og CTO i Universal Robots.

Styregruppeformand i AlsFynBroen, Jørgen M. Clausen, er glad for udvidelsen af komitéen.

- Esben og Universal Robots vil uden tvivl blive et stort aktiv i vores arbejde med at undersøge perspektiverne i en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Blandt andet i forhold til at bringe robotklyngen på Fyn tættere på de store industriområder i Sønderjylland og Nordtyskland.

AlsFynBroen er et samarbejdsprojekt mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune, som undersøger mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn. /EXP