Som et forsøg kommer genoptræning og vedligeholdende træning ud i haller og private fitnesscentre. 800.000 kroner er der afsat til forsøgene, som skal køre frem til februar.

Faaborg-Midtfyn: Får du brug for genoptræning efter et uheld på skiferien eller en indlæggelse på hospitalet, så kan det være, at genoptræningen kommer til at foregå i et privat fitnesscenter eller i motionscentret i den lokale hal. Kommunen sætter nemlig gang i tre forsøg - også kaldet prøvehandlinger - hvor den kommunale genoptræning og vedligeholdende træning sendes ud af de kommunale lokaler. Seks valgt ud 800.000 kroner er der afsat til prøvehandlingerne. De skal foregå hos seks aktører.Rolf Hallen, God Form (privat fitness i Ringe), Korinth Hallen skal levere motionsvejledning efter sundhedsloven § 119.



Bella Beluga (privat fitness i Faaborg) skal stå for genoptræning af erhvervsaktive borgere med skulderskader.



Årslev Fitness (privat) og Espe Hallen skal favne vedligeholdende træning efter serviceloven §86, stk. 2. - Det er blandt andet for at understøtte vores udviklingsstrategi. Vi vil gerne løse opgaverne så tæt på borgerne som muligt og anspore dem til, at de fortsætter i en eller form for motion ved, at de kommer i den lokale idrætshal eller fitnesscenter, siger formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Herdis Hanghøi (V). - Det er ikke fordi, man skal være et bestemt sted og dyrke motion, men et mål er at undgå livsstilsygdomme ved, at man får noget motion. Det prøver vi at hjælpe på vej og samtidig lægger vi også noget motionsvejledning ud, påpeger formanden.

800.000 kroner

Der er tale om en beslutning i forbindelse med budgetforliget 2018, der nu prøves af i virkeligheden. 800.000 kroner er der afsat til arbejdet. - Det handler også om, at vi vil afprøve, hvordan det fungerer, når vi inddrager private aktører og have mulighed for at være ude i nærområderne, hvor borgerne er, siger Herdis Hanghøi. - Men der skal være borgere nok til et hold, når det gælder genoptræning, for ellers bliver det lige dyrt nok, hvis der er en fysioterapeut til to borgere. Men der kan være nogle, der vil køre den ene eller anden vej, fordi det passer bedre ind, lyder det fra Herdis Hanghøi. Umiddelbart er der lagt op til, at Espe Hallen er en af seks aktører i forsøgene. Det giver god mening, mener halinspektør Knud Bæklev. - Bestemt. Det er et plus for området, og vi er da glade, hvis vi kommer med i puljen. Vi har et motionscenter og faciliteter i hallen, der kan benyttes til formålet. Så det giver god mening og er en del af det, vi gerne vil, hvor vi populært siger, at Espe Hallen er fra vugge til grav. Den skal være for alle, forklarer han.

Hjælp til hallerne