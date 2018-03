Søllinge: Når biskop Tine Lindhardt anden påskedag er med til at genåbne Søllinge Kirke med en festgudstjeneste efter godt et halvt års omfattende restaurering, er den lige ved at være der - landsbyen med et smukt og indbydende centrum.

Gennem flere år har Foreningen til forskønnelse af Søllinge arbejdet på sagen. Gadekæret er blevet oprenset, landsbyskolen har fået nyt stråtag og shinet facaden op, der er plantet æblehave og skabt stiforbindelser. Det er langtfra det hele, foreningen har taget sig af, men det gør ikke noget, når bare det kan vinges af på tjeklisten.

Faktisk mangler man kun at sætte prikken over i'et. Med 420.000 kroner fra Faaborg-Midtfyn Kommune er forskønnelsesforeningen rustet til at gå i gang med kirkeforpladsen, der skal have ny belægning. En vigtig forbedring bliver dog mere usynlig.

- Vi skal lave kloakering, så overfladevandet kan løbe væk. Når det er gjort, kommer der en belægning af slotsgrus med en skarpere markering af græs og køreareal. Omkring bystævnet lægges der et ca. 60 centimeter bredt bælte med pigsten, som der vist også har været tidligere, forklarer Per Juel Sørensen fra forskønnelsesforeningen.

Han oplyser, at landinspektør Steen Nørgaard, Ringe, er gået i gang med at måle op og landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen, Brede, er snart klar med den detaljerede plan. Om det rækker med pengene fra kommunen, er Per Juel Sørensen ikke helt sikker på, men forventer, at resten i givet fald kan skaffes fra andre kilder. Han forventer, at arbejdet afsluttes i løbet af efteråret.