Faaborg-Midtfyn: Faaborg-Midtfyn har et ambitøst mål om at blive førende i udviklingen af mobiltetsløsninger på landet, og på mandagens kommunalbestyrelsesmøde blev der så nedsat et såkaldt §17 stk. 4-udvalg, der skal arbejde med mobilitetsløsninger i de kommende to år.

De politiske udvalgte er Brian Bisgaard (S), der bliver lønnet formand for udvalget (otte procent af borgemesterens løn). Derudover er Mads Holdgaard (Alternativet), Søren Hillers (R) og Kristian Nielsen (V) udpeget. Udvalget skal suppleres med et medlem udpeget af Fynbus, en forsker med en relevant ekspertise (mobilitet, landdistriktsudvikling), en repræsentant udpeget af Fynsland samt to borgere.

Af kommisoriet fremgår det, at "udvalget skal finde nationale og internationale samarbejdspartnere, der deler politikernes visioner. Der skal etableres et samarbejde med de fremmeste partnere indenfor mobilitet, data, it-løsninger og andre, der kan se potentialet. Faaborg-Midtfyn Kommune skal blive et experimentarium, og kommunen vil gå forrest i at afprøve nye løsninger med nationale og internationale samarbejdspartnere."

Der var bred politisk opbakning til det nye udvalg, men den den konservative Søren Clemmensen stemte imod.

- Det er særdeles fornuftigt at have et ønske om at forbedre mobiliteten i kommunen, men det er ikke fornuftigt, når man mener, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal gå forrest i at afprøve nye løsninger med nationale og internationale samarbejdspartnere. Det skal vi lade andre om, og mange er allerede i gang. Vi skal koncentrere os om de kommunale kerneopgaver, lød det fra Søren Clemmensen.