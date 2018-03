Teknologien er stadig ny - og samtidig skal der investeres i nye anlæg for at høste stordriftsfordele, når det handler om at producere biogas.

- Men det handler om at skabe en model, der får omkostningerne ned. Derfor arbejder vi nu på at bygge og udvikle mange anlæg ved siden af hinanden, siger direktøren.

- Årets resultat skyldes et positivt resultat i distributions- og markedsforretningen, men desværre har biogasforretningen igen givet et underskud. Udviklingen går dog i den rigtige retning, da vores biogasanlæg i 2017 har realiseret den forventede mængde. Omkostningerne skal dog fortsat reduceres, og vi tror på, at forretningsområdet på et tidspunkt vil give overskud, siger Ole Hvelplund.

Nye ejere Nature Energy blev stiftet i 1979 under navnet Naturgas Fyn. I alt otte fynske kommuner ejede selskabet i knap 40 år, men i december 2017 besluttede NGF Nature Energy af acceptere et købstilbud fra et konsortium af investeringsselskaber.I midten af marts faldt ejerforholdene endeligt på plads, da Damarks tredjestørste pensionsforvalter Sampension, blev en del af konsortiet, der også består af Pioneer Point Partners og Davidson Kemp. Nature Energy har i dag mere end 60.000 gaskunder og vil fortsat have hovedsæde i Odense.

Målet et at skabe stordriftsfordele, og planen er, at der i løbet af det næste halvandet år skal etableres fem nye biogasanlæg rundt om i landet. Og flere vil komme til. Men Ole Hvelplund skønner, at der stadig vil være vær behov for offentlige tilskud i flere år fremover. Også selv om Nature Energy med salget har fået ny kapital til at finansiere væksten.

- Uden den kan vi ikke vokse på biogasforretningen og komme op i en størrelse, hvor det er realistisk at få omkostningsniveauerne ned. Så for at få stordriftfordelene, er vi nødt til at bygge flere anlæg. Samtidig skal man huske, at de nye ejere jo har købt ind på den strategi, der blev lagt allerede under kommunernes ejerskab. Udover at bygge nye anlæg i Danmark så skal vi også kigge til udlandet, så vi kan få noget eksport ud af det her, siger han.

Med et overskud på 70 millioner kroner og en egenkapital på den gode side af en halv milliard er egenkapitalen sidste år forrentet med 14 procent.

- Jeg ser positivt ind i 2018, men lige nu er jeg mest spændt på det energiforlig som regeringen arbejde på i øjeblikket. Her håber vi jo, at der bliver set positivt på vores biogasaktiviteter - det er vigtigt, hvis vi fortsat skal vokse inden for det her område.