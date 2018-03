For os er det et flot punktum for det kommunale ejerskab. Ole Hvelplund, administrerende direktør Nature Energy

- For os er det et flot punktum for det kommunale ejerskab. Dels i forhold til forretningen på distributionen, dels i forhold til vores markedseffektivitet og vores biogas, sige Ole Hvelplund, der er administrerende direktør i Nature Energy.

Nogle selskaber er lukket, nogle fortsætter, mens andre er solgt fra. Et anderledes regnskabsår er netop afsluttet for Nature Energy, der i midten af marts fik sin nye ejerkreds helt på plads. Her blev selskabet, der siden 1979 har været ejet af otte fynske kommuner, solgt til et konsortium bestående af bl.a. danske Sampension, samt de Londonbaserede investeringsselskaber Pioneer Point Partners og Davidson Kempner. Nature Energy kommer ud af 2017 med en nettoomsætning lige under 1,1 milliarder kroner. Det er en stigning på 22 procent i forhold til året før, hvor omsætningen nåede op på 882 millioner kroner.

- Men det er lidt for tidligt at sige noget om - nu skal vi lige have støvet til at lægge sig. I den omsætning vi har her, er der jo gået noget over til staten, mens vi stadig beholder noget her. Men jeg forventer, at omsætningen kommer tæt på en milliard, selv om vi er kommet af med distributionsnettet, siger han.

Tilbage i nullerne var virksomheden plaget af store underskud. Dengang var der samtidig nogle efterdønninger af beslutninger om at gå ind på elmarkedet, som kuldsejlede og kostede koncernen penge. Men over de seneste år er store dele af organisationen både trimmet og skåret til.

- Vi har strammet gevaldig op på it- og ikke mindst faktureringssystemer, og så vi har fået meget mere styr på vores indtægter og omkostninger. Men generelt er der kommet meget mere styr på alle parameter i butikken. Sådan var det ikke for 10 år siden, men arbejdet var allerede i gang, da jeg kom til, så jeg kan ikke tage hele æren, siger Ole Hvelplund.

Alligevel var opgaven veldefineret, da han satte sig i direktørstolen for fire år siden.

- Dengang var der to klare mål fra de kommunale ejere. For det første skulle vi have styr på økonomien. Jeg skulle sikre, at vi kunne betale vores gæld, så vi ikke kom i samme situation som for 10 år siden. For det andet skulle jeg skabe vækst, så vi kunne få nogle flere arbejdspladser, siger direktøren, der forventer at omsætningen vil vokse yderligere i år.

- Vi opererer med en vækststrategi og arbejder lige nu på et etablere nye anlæg rundt omkring i Danmark - og det er de nye ejere også interesserede i, så det handler om at fortsætte den vækst, vi har haft på biogasområdet. Målet er lige nu at få fem nye anlæg i gang inden for det næste halvandet år - samtidig begynder vi at kigge på udlandet, for at se, hvor vi kan lave noget tilsvarende.