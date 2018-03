Faaborg: Debatten om en bro mellem Fyn og Als går lystigt i de her dage, men den handler ikke kun om at komme hurtigere afsted på sommerferie eller kunne skabe et fleksibelt arbejdsmarked.

- Vi drømmer om at få en kulturbro. Faaborg har et kunstnermiljø, og vi har noget at byde på i Augustenborg, lyder det fra Berit Kyed og Else Frøsig, der denne uge udstiller i Levins Hus.

De er begge en del af kunstnermiljøet i omkring Augustenborg gamle rådhus, som blandt andet består af Sønderjyllands kunstskole samt et fællesskab af 65 kunstnere. Her er arbejdende værksteder, atelierer og kunstarrangementer.

Flere og flere fra Faaborg og resten af Fyn finder vej til Augustenborg.

- Men i dag er afstanden en begrænsning. Hvis vi kunne nærme os hinanden, ville det det give ny energi og inspiration, tilføjer Else Frøsig.

Else Frøsig og Berit Kyed, der tidligere har boet i Faaborg i over 30 år, udstiller frem til på søndag i Vestergade, hvor temaet er "mennesket på godt og ondt" udtrykt via malerier, pastel og papir.