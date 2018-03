De fylder ikke meget. Maksimalt 13 gange syv centimeter. Hver og en er unik, men de kan det samme. De små krammedyr kaldet "lommevenner" kan gøre børn trygge - og gøre arbejdet lettere for de ambulancereddere, der rykker ud for at hjælpe syge eller tilskadekomne børn.

- De er med til at bryde isen og for eksempel får redderne mulighed for at vise på lommevennen, hvad de nu skal foretage af undersøgelser. Og alle de tilbagemeldinger, vi har fået fra andre steder i landet, er, at både børn og reddere er glade for dem, fortæller Lotte Wilms fra Otterup, der er koordinator for lommevennerne i Region Syddanmark. Hun står for vask, håndtering og pakning af alle de små venner.

Lommevennerne Lommevennerne er unikke krammedyr, lavet af garn.4600 frivillige på landsplan strikker eller hækler de små venner, der uddeles til børn, der skal med ambulancen.



Målet er at gøre børn mere trygge og tillidsfulde, hvis de skal hentes i en ambulance.



Ideen kommer fra Norge. Nu udbredes den til Fyn og Syddanmark.



Inden en lommeven kommer i hænderne på et barn, er den blevet vasket på 40 grader og har været frosset ned i 48 timer. Derfra forsegles den i en plastpose. Alle lommevennerne produceres i røg- og dyrefri hjem.



Lommevennerne er i øvrigt ikke ene om at hjælpe børn.



På landets sygehuse har man gennem flere år brugt Bamsevenner - hvide isbjørnebamser, der skal gøre en indlæggelse eller operation lettere for børn. Disse bamser er sponseret af TrygFonden.



Se mere om lommevennerne på Facebook.

Onsdag var hun på regionens ambulancecentral i Odense for at aflevere de første poser med små hjemmestrikkede og hjemmehæklede venner, og samarbejdet med Region Syddanmark og ambulancetjenesten er gået over al forventning.

- Al arbejdet med lommevennerne sker på frivillig basis, så det har været dejligt, at regionen har hjulpet os med nu at få dem udbredt her på Fyn og resten af regionen, fortæller Lotte Wilms.

Ideen med lommevenner er oprindelig fra Norge, og den kom til Sjælland, da norske Arne Reime flyttede til Ringsted med sin kone og begyndte i det små i marts sidste år. Siden er ideen via et netværk på Facebook vokset til 4600 frivillige, der på landsplan strikker eller hækler de små krammedyr. På Fyn er det Lotte Wilms, der indsamler lommevennerne, vasker dem og pakker dem i de små poser, som Region Syddanmark leverer.

Foruden Odense bliver der i denne uge også afleveret lommevenner flere andre steder i regionen, og Lotte Wilms håber på, at ideen breder sig endnu mere. Ikke nødvendigvis med flere, der producerer vennerne, men i lige så høj grad nogen, der vil være med til at få dem samlet sammen, så hun kan håndtere dem.