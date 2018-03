Han fanger verden gennem sit kamera. Han findes snart som en tegneseriefigur. Jimmi Rosenkilde er vikingen fra Gelsted.

Gelsted: Han ligner en viking. Han har et kamera, som han bruger flittigt, og han bor i en tidligere børnehave, som han egenhændigt er gået i gang med at sætte i stand uden egentlig at have forstand på at renovere huse. Og så står han model til en tegneserie om den fiktive figur "Arnulf". Måske har du set hans navn dukke op på facebook. Hvis du ikke har lagt mærke til hans navn, har du måske lagt mærke til hans billeder. 31-årige Jimmi Rosenkildes nyfundne hobby er at tage billeder, og dem deler han gerne med andre facebookbrugere. Han tager sin bil, kører ud et sted og tager nogle billeder. Han har aldrig en plan for, hvor han skal hen, og det bringer ham hele Vestfyn rundt. - Jeg tager billeder af natur og bygninger. Ikke af mennesker, siger han.

Et halvt år med foto

Det er kun et halvt år siden, han købte sit første kamera. Når han får en idé om en ny hobby, går han all in. - For et år siden fik jeg konstateret Aspergers Syndrom, og det gør, at hvis jeg interesserer mig for noget, så kan alt andet være ligegyldigt. Så bruger jeg penge på udstyr, og jeg har tit haft stor gæld over ting, jeg har købt. Da jeg var barn, gik jeg med aviser. Jeg tjente 1000 kroner om måneden, og hver måned brugte jeg 1000 kroner på musik. Jeg kan for eksempel også se det samme band syv gange på samme turné. Bandet Pain of Salvation har jeg set 32 gange, forklarer Jimmi Rosenkilde. Aspergers Syndrom gør også det, at hobbyfotografen på rekordtid kan lære nyt. Den dedikerede interesse bliver levet ud i mange detaljer, men samtidig er han også perfektionist, så derfor er det aldrig godt nok. - Jeg lægger billederne op på facebooksiderne for at høre, hvad folk synes. Jeg får mange positive kommentarer, men når folk siger noget kritisk, tænker jeg: Endelig én, der er ærlig, siger Jimmi Rosenkilde. For nogle måneder siden lagde han et billede op på Gelsted-gruppen på Facebook af tunnellen under banen (eller under landevejen?). Tunnellen er malet med graffiti, og den gjorde sig rigtig godt på et foto. - Så var der nogle, der kommenterede på det, at "det var flot, hvis man godt kan lide hærværk". Men det var jo ikke derfor, jeg tog billedet. Jeg synes bare, det var et flot billede, siger han undrende. Det hører heldigvis til sjældenhederne, at nogle bruger deres krudt på at skrive grimme ting, og fornøjelsen ved at tage billeder er også langt større, end at en bøvs på Facebook skal have lov at ødelægge dette for ham. - Jeg bruger meget mit kamera, når jeg har det dårligt. Så tænker jeg kun på at fotografere, siger han.

Har købt en børnehave

Jimmi Rosenkilde kommer oprindeligt fra Middelfart. Da han på et tidspunkt begyndte at kigge sig om efter et hus, ville han gerne have mest muligt for pengene. Det får man i Gelsted, og den tidligere børnehave var til salg. Her var der masser af plads, den var billig, haven var hegnet ind, så hunden kunne komme udenfor, så alt i alt var det helt perfekt. Der var dog lige det, at alt skulle sættes i stand, inden det kunne være et almindeligt hjem. - Jeg gik i gang med at dampe tapet af væggene. Men inden under var der nogle plader, som jeg valgte at fjerne, siger Jimmi Rosenkilde, der stod tilbage med en hel stueetage med råt murværk indenfor. Han valgte at fuge det hele om og bruge det som vægge i stuen. Et projekt, der trak ud. - Det er ikke så galt at fræse fugerne ud... Men at fuge dem op igen... siger han uden at færdiggøre sætningen. Det tog tre år at få gjort stueetagen klar, men nu lykkedes det, og på en kold vinterdag er det rigtig dejligt at bo i et hus med gulvvarme. I de tre år har han boet i det hus, der hører med til hovedbygningen, og som også har været en del af den tidligere børnehave.

Tegnet som viking