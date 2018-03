Et drabsforsøg sidste sommer skete som led i en bandekonflikt. Derfor har to mænd fået fordoblet straffen.

To mænd fra banden Loyal To Familia (LTF) er ved Retten i Aarhus blevet idømt fængsel i 13 år og 13 år og 6 måneder for drabsforsøg.

Sidste sommer forsøgte LTF at få fodfæste i Aarhus. Det førte til flere overfald og skyderier rundt om i byen.

Først på aftenen den 21. juni kom to maskerede mænd kørende ad Søndervangs Allé i Viby på en stjålen motorcykel.

Fra motorcyklen blev der affyret flere skud mod en 26-årig mand, der undgik at blive ramt ved at kaste sig ned bag en bil.

Kort efter skudepisoden standsede de to bandemedlemmer en tilfældig bil på Åby Ringvej og sprang ind på bagsædet.

Den unge kvinde i bilen blev tunget til at køre hurtigt fra stedet, ligesom mændene råbte til hende, at hun skulle køre over for rødt.

Hun nåede dog ikke langt, før en anden bil kørte ind foran hende og hev de to mænd ud for at tæve dem. Men kort efter dukkede politiet op og anholdt de to mænd fra LTF.

Ved Retten i Aarhus blev Hussein Alawie og Sami Mohammed Abdallah Østergård onsdag dømt for blandt andet drabsforsøg og våbenbesiddelse.

Da drabsforsøget skete som et led i en verserende bandekonflikt besluttede retten, at straffen skulle fordobles i forhold til det normale.

- Dommen illustrerer, at det er en skærpende omstændighed, når man bærer våben og skyder som part i sådan et opgør, og jeg er glad for, at retten i dag har sendt så klart et signal, udtaler specialanklager Dorthe Lysgaard.

Retten fandt også de to mænd skyldige i ulovlig tvang, da de tvang den intetanende bilist til at køre fra stedet.

Men de slipper for straf i dette forhold. Retten finder, at de forsøgte at slippe væk fra rivaliserende bandemedlemmer, og at handlingen "var nødvendig til afværgelse af truende skade på person", som det hedder i straffelovens paragraf 14 om nødret.

Både Hussein Alawie og Sami Mohammed Abdallah Østergård ankede på stedet dommen til Vestre Landsret.