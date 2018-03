To måneder før Danmarks største kapsejlads afvikles i Bogense meldes der om stor stigning i antallet af tilmeldinger, fortæller stævneleder.

Bogense: Det tyder på, at flere både i år vil sejle ud fra marinaen i Bogense, når Danmarks største kapsejlads, Palby Fyn Cup, afvikles fra 25. til 27. maj.

- Lige nu har vi 109 tilmeldte, og det er cirka 40 både mere end på samme tid sidste år, oplyser stævneleder Poul Erik Nielsen og formand i Bogense Sejlklub, der har stået for afviklingen af Palby Fyn Cup i de sidste 28 år.

Poul Erik Nielsen er udmærket klar over, at den overraskende interesse ikke nødvendigvis betyder, at det samlede antal både bliver højere end 300, som snittet har været på de senere år. Han glæder sig dog alligevel.

- Det er bestemt positivt, men vi har da også været lidt tidligere ude i år på Facebook, siger han.

Også helt nye gæster har allerede tilmeldt sig Palby Fyn Cup, hvor der sejles rundt om hele Fyn.

- Jeg har kunnet se på dette års tilmeldinger, at omkring 30 både aldrig har været med før, og det er vi selvfølgelig også glade for.

Men skyldes de mange tilmeldinger ikke blot, at folk i år kan spare 200 kroner ved at tilmelde sig inden 1.april?

- Det kan være en medvirkende årsag. Men vi ser stadig mange nye i feltet, som ikke har været med før.

Prisen for tilmelding i år er 750 kroner inden 1. april, 850 kroner inden 1. maj og 950 kroner fra 1. maj og frem. Hvis du vil tilmelde en båd til årets kapsejlads, så kan det gøres på hjemmesiden palbyfyncup.dk.

Der er også plads til tursejlere, som mere har lyst til at hygge sig frem for at konkurrere.