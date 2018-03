Melby: I Jullerup, Rostrup og Melby skal der være rent og pænt. Derfor arrangerer Jullerup-Melby Borgerforening affaldsindsamling søndag den 8. april klokken 16.

Her sørger medlem af borgerforeningen Christian Højrup Rasmussen for at køre ud med alt det nødvendige udstyr, som Nordfyns Kommune har været så venlige at låne ud.

Ideen er så, at man begynder at samle skrald ind i vejsiden fra sit eget hjem og bevæger sig frem mod forsamlingshuset i Melby, hvor alle indsamlerne mødes og spiser sammen som afslutning på dagen. Ifølge Christian Højrup Rasmussen stod den sidste år på suppe til de 25 frivillige, men i år kommer det nok til at lugte af grill, afslører han.

I 2017 blev der samlet 25-30 kilo skrald sammen i de tre byer.

Interesserede kan tilmelde sig på telefon 61 74 49 50.