Indførelse af moderne skinnecykler i stedet for gammeldags togsæt gør Odense Letbane driftsikker, energivenlig, sundhedsfremmende - og færdig et år før tiden.

Ingen driftsstop som følge af it-nedbrud eller strømsvigt. Ingen store elregninger til togmotorer. En væsentlig forbedring af folkesundheden. Det er de tre hovedgrunde til, at Odense Letbane dropper traditionelle eldrevne togsæt og i stedet indsætter pedaldrevne skinnecykler, når letbanen indvies om halvandet år. Halvandet år? - Jo, den er god nok. Letbanen skulle åbne ultimo 2020, men i og med, at der ikke skal trækkes strøm eller sættes grimme master op til køreledninger, men blot lægges skinner ud, kan vi være i drift allerede til efteråret 2019, bekræfter projektchef Åse Andersen fra Odense Letbane.

Bilisterne er tilfredse

- Det er den bedste nyhed, jeg har fået i årevis, siger Anton Senna, talsmand for Fynske Bilpendlere. Han vil nu aflyse en planlagt underskriftindsamling, der skulle have lagt pres på trafikministeren for at gøre noget ved letbanearbejdet, der ellers så ud til at ville skabe kaos og ensretning på Middelfart de næste mange år. - Nu har de jo alligevel gravet så længe, så hvis de bare lige skal bruge nogle måneder på at lægge skinner ud til skinnecykler, kan vi sagtens leve med det, siger Anton Senna.

En moderne letskinnecykel

Men kan pedaldrevne skinnecykler virkelig flytte lige så mange passagerer som et eldrevet letbanetog? - Sagens, siger materielforvalter Ib Andreasen fra Odense Letbane. - En moderne letskinnecykel minder slet ikke om de skinnecykler, man kender fra for eksempel den gamle bane ved Tommerup. For det første vejer den ingenting, da stellet er bygget af kompositmaterialer, for det andet har den helt op til 10 siddepladser - hver med et sæt pedaler, der automatisk klikker sig om skoene, når man holder rejsekortet op bagved saddelpinden. Og for det tredje sikrer et automatisk tretrinsgear, at man med blot 80 pedalomdrejninger i minuttet kan opnå en topfart på 45 km/t, hvilket vil bringe letskinnecyklen tre gange så hurtigt gennem byen som en traditionel letbane, siger Ib Andreasen.

Styrker Danmarks OL-chancer