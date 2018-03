Ejerskifte

LB Dans i Fredericia skifter per 9. april ejer. Fremover vil det være Marie Krogager, der står i spidsen for danseskolen. Hun er en gammel kending af stedet.

Fredericia: Som treårig startede 26-årige Marie Krogager på Rikke Bekkers danseskole, LB Dans i Fredericia. Det var også her, hun for tre år siden kom i lære, blev uddannet fra i oktober sidste år, og nu topper hun kransekagen med at overtage nøglerne til danseskolen på Hans Egedes Vej. - Muligheden kom for at overtage nu, hvor Rikke ville sælge, så det hele passede bare sammen, lyder det fra den kommende ejer. “ Jeg kender jo værdierne, som jeg er vokset op med. Noget af det, jeg var rigtig glad for som barn var, at jeg kunne komme på danseskolen og være mig selv. Marie Krogager, ny ejer af LB Dans.

Bevægelse og gnist

På danseskolens hjemmeside står Marie Krogager som den nye ejer. Det sker dog først officielt den 9. april, hvilket både den tidligere og den nuværende ejer fejrer med en reception den 13. april. Allerede da Marie Krogager, der bor i Erritsø, begyndte i lære som danselærer, vidste hun, at hun en dag ville etablere en danseskole under eget navn, og at købe den danseskole, som hun selv nærmest er vokset op i, var derfor nærliggende. - Jeg kender jo værdierne, som jeg er vokset op med. Noget af det, jeg var rigtig glad for som barn, var, at jeg kunne komme på danseskolen og være mig selv. Det at bevæge sig til musikken og udtrykke sig gennem bevægelser tænder en gnist i mig, fortæller Marie Krogager. De omtalte værdier er, ifølge Marie Krogager, venskab, kammeratskab, at det skal være sjovt og et frirum krydret med en masse dansefagligt.

Salg efter sygdom